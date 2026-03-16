El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de marzo

El día de hoy, 16 de marzo de 2026, se presenta en Vigo con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados a media mañana.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado de un cielo despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera efectiva.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 7 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta los 19 km/h, especialmente en las horas centrales del día. Esto proporcionará una brisa suave que, aunque fresca, será agradable para actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Vigo podrán disfrutar de un día sin interrupciones por mal tiempo, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente para disfrutar de la naturaleza en los alrededores de la ciudad.

El ocaso se producirá a las 19:42, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la noche. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la tarde y la noche sean perfectas para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo por la ciudad.

En resumen, el tiempo en Vigo para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-15T20:57:12.