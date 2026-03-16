El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de marzo

El día de hoy, 16 de marzo de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance el día, se espera que se aclare, ofreciendo un panorama más soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un día agradable y templado.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, comenzando en un 92% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 48% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura en las primeras horas, pero con el aumento de la temperatura, se espera que el ambiente se torne más confortable.

En cuanto al viento, se registrarán velocidades moderadas, con ráfagas que alcanzarán hasta 23 km/h en las primeras horas del día. La dirección del viento será predominantemente del noreste, lo que podría contribuir a la sensación de frescura en la mañana. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, estabilizándose en torno a los 5-8 km/h por la tarde y noche.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Valga podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

El orto se producirá a las 07:44, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 19:42, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz diurna. Este es un aspecto positivo para quienes planean actividades al aire libre o simplemente desean aprovechar el buen tiempo.

En resumen, el tiempo en Valga para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y ausencia de lluvias. Es un día ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando las condiciones climáticas que se prevén.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-15T20:57:12.