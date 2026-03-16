El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de marzo

Hoy, 16 de marzo de 2026, Tui se despertará bajo un cielo despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, lo que permitirá que las temperaturas comiencen a ascender gradualmente. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 8 grados , descendiendo a 3 grados en las primeras horas del día, pero comenzará a recuperarse rápidamente.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 22 grados. Este aumento en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará en un 100% durante la madrugada, disminuirá a lo largo del día, alcanzando un 44% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, a pesar de la frescura matutina, la tarde será bastante agradable y propicia para salir a pasear o disfrutar de un café en una terraza.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre los 8 y 14 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. A las 18:00 horas, se prevé que la velocidad del viento alcance los 20 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde. Sin embargo, no se anticipan rachas extremas que puedan causar incomodidad.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, el día se presenta completamente seco, con un 0% de posibilidad de lluvia en cualquier momento. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como caminatas o visitas a parques locales.

La puesta de sol se producirá a las 19:42 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. Con un cielo despejado, los colores del atardecer prometen ser vibrantes y dignos de una fotografía.

En resumen, Tui disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una jornada perfecta para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre, así que no olvides salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-15T20:57:12.