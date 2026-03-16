El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tomiño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 16 de marzo de 2026, Tomiño se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 6 grados a las 04:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 10 grados a las 10:00 horas.
La humedad relativa será alta durante la madrugada, con valores que oscilarán entre el 94% y el 100%, lo que podría generar una sensación de frescura al amanecer. Sin embargo, a medida que el sol se eleve en el cielo, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 70% a las 11:00 horas y bajando aún más a lo largo de la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más confortable.
En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que variarán entre 6 y 15 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente por la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 19 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.
La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se espera que llegue a los 20 grados , ofreciendo un tiempo ideal para actividades al aire libre. A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, situándose en 18 grados a las 17:00 horas y bajando a 14 grados hacia el final del día.
No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los residentes de Tomiño podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para paseos y actividades al aire libre.
En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas agradables y vientos moderados del norte. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que se presenta.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-15T20:57:12.
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