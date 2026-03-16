El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de marzo

El día de hoy, 16 de marzo de 2026, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 6 grados a las 06:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 8 grados a las 09:00 horas.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 84% y disminuyendo gradualmente hasta un 78% a media mañana. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva en el cielo, la temperatura comenzará a subir, alcanzando los 14 grados a las 20:00 horas y culminando en un máximo de 22 grados a las 15:00 horas. Este aumento de temperatura, combinado con el cielo despejado, hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 5 y 8 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente a 11 km/h en la tarde. Las rachas de viento serán moderadas, lo que no debería causar inconvenientes significativos. La dirección del viento cambiará a sureste en la tarde, pero se mantendrá en niveles cómodos para disfrutar del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Soutomaior pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes y la baja probabilidad de lluvia contribuirán a un ambiente soleado y cálido, ideal para paseos, deportes o simplemente disfrutar del aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados a las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:42 horas. En resumen, el día de hoy en Soutomaior se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de un tiempo primaveral, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a salir y disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-15T20:57:12.