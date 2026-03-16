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El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de marzo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Silleda según los datos de la AEMET

El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de marzo

El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de marzo / Faro de Vigo

Faro de Vigo

El día de hoy, 16 de marzo de 2026, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será buena, aunque se prevé que la niebla matutina, que se ha registrado en el periodo inicial, se disipe rápidamente. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 20 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 8 grados, pero se espera un aumento gradual que alcanzará su punto máximo en la tarde, cuando el termómetro podría llegar a los 20 grados. Este ascenso en la temperatura será especialmente notable entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que se registren las temperaturas más cálidas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el confort del día. Aunque comenzará alta, con un 79% en la mañana, se espera que disminuya a medida que las temperaturas aumenten, alcanzando niveles más cómodos hacia la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sureste con velocidades que variarán entre 7 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes realicen actividades al aire libre. Sin embargo, estas condiciones no deberían representar un inconveniente significativo, ya que el viento será moderado y no se prevén rachas extremas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado.

En resumen, Silleda disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo que se presenta.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-15T20:57:12.

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