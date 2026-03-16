El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de marzo

El día de hoy, 16 de marzo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas moderadas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 11 grados , y a medida que avanza la mañana, se espera que descienda ligeramente a 10 grados a las 03:00 y 04:00 horas, antes de estabilizarse en torno a los 9 grados entre las 05:00 y 06:00 horas.

A partir de las 08:00 horas, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 11 grados a las 10:00 horas y subiendo gradualmente hasta llegar a los 17 grados en las horas centrales del día, entre las 13:00 y 16:00 horas. Este ascenso térmico, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que el ambiente sea propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, con valores que rondan el 87% al inicio del día, pero se espera que disminuya a medida que la temperatura aumente, alcanzando un 59% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque las primeras horas podrían sentirse algo frescas.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, especialmente en las primeras horas del día. La dirección predominante será del norte, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 24 km/h. A medida que avance la jornada, el viento irá disminuyendo, con rachas que se mantendrán entre 5 y 10 km/h hacia la tarde y noche. Esto permitirá que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas de mayor calor.

La puesta de sol está prevista para las 19:42 horas, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, pero sin llegar a ser drásticas. Se anticipa que al final del día, la temperatura se sitúe en torno a los 11 grados, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-15T20:57:12.