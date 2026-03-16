El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de marzo

El día de hoy, 16 de marzo de 2026, se presenta en Salvaterra de Miño con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 9 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 7 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 6 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A partir de las 4 de la mañana, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 5 grados y subiendo gradualmente a lo largo del día. Para el mediodía, se prevé que la temperatura llegue a los 19 grados, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados a las 6 de la tarde y cerrando el día con 11 grados a las 11 de la noche.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 94% en la madrugada y descendiendo gradualmente hasta un 37% en la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura en las primeras horas, pero a medida que la temperatura aumente, la humedad se volverá más tolerable.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde. A medida que avance el día, el viento se suavizará, con velocidades que disminuirán a 5 km/h hacia la noche.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Salvaterra de Miño podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. Con un ocaso programado para las 19:41, la jornada se cerrará con un cielo despejado, permitiendo disfrutar de una hermosa puesta de sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-15T20:57:12.