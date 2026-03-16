El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de marzo

Hoy, 16 de marzo de 2026, Salceda de Caselas disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 22 grados , comenzando con un fresco de 8 grados a primera hora de la mañana y alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, se espera que las temperaturas comiencen a descender, llegando a unos agradables 15 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, pero a medida que el día avance, se espera que baje considerablemente, estabilizándose en torno al 62% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las primeras horas, pero el sol ayudará a calentar el ambiente rápidamente.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y los 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 12 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante. Sin embargo, a lo largo del día, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación de calma y confort.

No se esperan precipitaciones en todo el día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

El amanecer se producirá a las 07:44, y el ocaso será a las 19:42, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, Salceda de Caselas se prepara para un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave, ideal para disfrutar de la primavera que se aproxima.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-15T20:57:12.