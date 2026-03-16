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El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de marzo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ribadumia según los datos de la AEMET

El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de marzo

El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de marzo / Faro de Vigo

Faro de Vigo

El día de hoy, 16 de marzo de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, donde se prevé un ligero aumento, alcanzando hasta 19 grados . Este incremento en la temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad, que podría llegar a un 47% en las horas más cálidas del día. Esto hará que la sensación térmica sea más confortable, ideal para actividades al aire libre.

El viento, que soplará predominantemente del noreste, tendrá una velocidad que variará entre 4 y 11 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 20 km/h en las horas de mayor actividad. Esta brisa suave será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando un ambiente fresco y agradable. A lo largo del día, el viento se mantendrá constante, lo que ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de calor.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia durante el día, lo que significa que los habitantes de Ribadumia podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 07:45, brindando a los residentes la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 19:42, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, Ribadumia se presenta como un lugar ideal para disfrutar de un día primaveral anticipado, perfecto para paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-15T20:57:12.

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