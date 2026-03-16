El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de marzo

El día de hoy, 16 de marzo de 2026, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 5 grados a las 06:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 7 grados a las 08:00 horas y subiendo hasta los 11 grados hacia las 10:00 horas.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 84% y disminuyendo gradualmente a medida que el día avanza, alcanzando un 68% a las 11:00 horas. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 22 grados a las 15:00 horas, lo que proporcionará un tiempo cálido y agradable para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 11 km/h hacia el mediodía. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura en las horas más frías de la mañana, pero será menos perceptible a medida que las temperaturas se eleven.

A lo largo de la tarde, el cielo continuará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas se mantendrán agradables, con un descenso gradual hacia la tarde, alcanzando 19 grados a las 17:00 horas y bajando a 14 grados hacia las 20:00 horas. La humedad relativa también comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 73% a las 19:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca al caer la noche.

No se prevén precipitaciones durante el día, lo que significa que los residentes de Redondela podrán disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. La puesta de sol se producirá a las 19:42 horas, marcando el final de un día que promete ser ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-15T20:57:12.