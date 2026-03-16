El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de marzo

Hoy, 16 de marzo de 2026, Pontevedra disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 21 grados , comenzando con un fresco de 11 grados a primera hora de la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque 21 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 89% por la mañana y disminuyendo a un 49% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde será más agradable y seca, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 11 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 23 km/h en las primeras horas de la mañana, pero se irán suavizando a medida que avance el día. Esto significa que, aunque habrá algo de brisa, no será suficiente para incomodar a los paseantes o a quienes decidan disfrutar de un día en la naturaleza.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La ausencia de lluvia también permitirá que el suelo se mantenga seco, lo que es favorable para las actividades recreativas y deportivas.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 19:42, ofreciendo una hermosa puesta de sol que será un deleite para los residentes y visitantes de Pontevedra. Con cielos despejados y temperaturas agradables, es un día perfecto para disfrutar de un paseo por el centro histórico, visitar los parques locales o simplemente relajarse en una terraza.

En resumen, el tiempo de hoy en Pontevedra será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día soleado y cálido para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-15T20:57:12.