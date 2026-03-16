El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de marzo

Hoy, 16 de marzo de 2026, Pontecesures se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance el día, se espera que se aclare, permitiendo que el sol brille con más fuerza. Las temperaturas oscilarán entre los 10°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 22°C por la tarde, lo que sugiere un ambiente agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa comenzará alta, alrededor del 91% en la madrugada, pero irá disminuyendo gradualmente a medida que el día avance, alcanzando niveles más cómodos de entre el 45% y el 71% en las horas pico. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un tiempo más seco y cálido, ideal para actividades al exterior.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 9 km/h. Durante la mañana, el viento será ligero, pero por la tarde se intensificará ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 20 km/h. Esto podría proporcionar una sensación refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Los residentes y visitantes de Pontecesures pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo adverso.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, pero las temperaturas se mantendrán agradables, descendiendo a alrededor de 10°C. La puesta de sol está programada para las 19:42, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima favorable.

En resumen, el día de hoy en Pontecesures se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-15T20:57:12.