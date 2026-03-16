El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de marzo

Hoy, 16 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y se espera que el sol brille intensamente a lo largo del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 6 grados en las primeras horas de la madrugada. Sin embargo, a medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 23 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con valores que rondarán el 94% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. A medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 39% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable y templada.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 19 km/h desde el noroeste en las horas más activas del día. Este viento, aunque ligero, podría ser refrescante, especialmente durante las horas más cálidas. Las direcciones del viento variarán a lo largo del día, predominando del este y del noroeste, lo que aportará una brisa agradable.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de actividades recreativas, paseos o simplemente relajarse en los espacios verdes de la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a las 19:41 horas. La salida del sol se producirá a las 07:44, marcando el inicio de un día que promete ser cálido y soleado.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un momento perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-15T20:57:12.