El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de marzo

Hoy, 16 de marzo de 2026, Ponte Caldelas disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 6°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 21°C por la tarde, proporcionando un tiempo agradable y templado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 82% en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente hasta un 69% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca, la sensación térmica mejorará a medida que avance el día, haciendo que las temperaturas sean más agradables para disfrutar del entorno.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día, pero no se anticipan ráfagas fuertes que puedan causar incomodidad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Ponte Caldelas pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias también permitirá que el suelo se mantenga seco, lo que es favorable para quienes deseen realizar excursiones o paseos por la naturaleza.

A medida que el día avance, el sol se pondrá a las 19:41, ofreciendo una hermosa puesta de sol que será un espectáculo visual para aquellos que se encuentren al aire libre. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que esta tarde sea perfecta para disfrutar de un paseo por el campo o simplemente relajarse en un parque local.

En resumen, el tiempo en Ponte Caldelas para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-15T20:57:12.