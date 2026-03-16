El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de marzo

Hoy, 16 de marzo de 2026, Poio disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con una descripción general de "despejado" en la mayoría de los periodos. Solo se anticipa un ligero aumento de nubosidad en las primeras horas de la mañana, pero esto no afectará significativamente la claridad del cielo.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 20 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 5 grados, pero a medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual, alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde. Este ascenso en la temperatura será especialmente notable entre las 13:00 y las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque los 19 y 20 grados, respectivamente. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 10 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 89% en la madrugada y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 60% en las horas centrales. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura persistirá, especialmente en las primeras horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y el suroeste, con velocidades que variarán entre 1 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la mañana, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más cálida en las horas de mayor temperatura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los residentes de Poio podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-15T20:57:12.