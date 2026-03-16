El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de marzo

Hoy, 16 de marzo de 2026, el tiempo en Pazos de Borbén se presenta mayormente despejado a lo largo del día, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 21 grados . Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que la luz solar caldee el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 91% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a un 46% hacia la tarde. Este descenso en la humedad contribuirá a que el ambiente se sienta más cómodo a medida que las temperaturas aumenten. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad volverá a aumentar por la noche, alcanzando un 87% a las 22:00 horas.

En cuanto al viento, se registrarán velocidades moderadas que oscilarán entre 3 y 7 km/h, predominando del norte y noreste en las primeras horas del día. A medida que avance la tarde, el viento cambiará a direcciones del sur y suroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 17 km/h en su punto máximo. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en la jornada, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar diversas actividades recreativas. La ausencia de nubes significativas también permitirá que los habitantes de Pazos de Borbén disfruten de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 19:41 horas.

En resumen, el día de hoy en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar del aire libre, ya sea dando un paseo, realizando deporte o simplemente disfrutando de la belleza del entorno natural. Recuerde llevar protección solar, ya que la exposición al sol será intensa durante las horas centrales del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-15T20:57:12.