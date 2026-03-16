El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de marzo

El día de hoy, 16 de marzo de 2026, Oia se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 8 grados a media mañana.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, rondando el 81%, lo que podría generar una sensación de frescura al inicio del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleve en el cielo, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 60% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 15 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 35 km/h en las horas más activas del día, especialmente durante la tarde, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre. Este viento fresco será un alivio ante las temperaturas que, aunque suaves, pueden sentirse más cálidas bajo el sol.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la costa o excursiones en la naturaleza. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de las vistas panorámicas que Oia tiene para ofrecer.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 14 grados . Este será el momento perfecto para disfrutar de una comida al aire libre o simplemente relajarse en un parque. Hacia el final del día, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que el cielo continúe despejado hasta el ocaso, que ocurrirá a las 19:43.

En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-15T20:57:12.