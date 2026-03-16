El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de marzo

Hoy, 16 de marzo de 2026, O Rosal disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 17 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 17 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables para disfrutar de un paseo o una cena al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 97% a las 6 de la mañana, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 60% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la mañana y la tarde, alcanzando hasta 21 km/h. Este viento suave será un alivio, especialmente durante las horas más cálidas del día, y no se anticipan rachas que puedan causar molestias.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el tiempo inestable. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como caminatas, paseos en bicicleta o simplemente relajarse en un parque.

El amanecer se producirá a las 7:45, brindando una hermosa vista matutina, mientras que el ocaso será a las 19:43, ofreciendo un atardecer que promete ser espectacular. Con cielos despejados, los colores del atardecer serán vibrantes, lo que hará que valga la pena salir a disfrutar de este momento.

En resumen, O Rosal se prepara para un día de clima primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea placentera. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la compañía de amigos y familiares.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-15T20:57:12.