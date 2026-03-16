El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de marzo

El día de hoy, 16 de marzo de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo despejado, con condiciones meteorológicas que prometen ser agradables a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y soleado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 4 grados a las 06:00 horas. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados hacia las 16:00 horas.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 92% y disminuyendo progresivamente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura en las primeras horas. A medida que el sol se eleve, la humedad se estabilizará en torno al 51% por la tarde, lo que hará que el ambiente sea más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con una velocidad de 7 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 12 km/h hacia las 10:00 horas. A lo largo del día, el viento cambiará de dirección, predominando del noreste y luego del este, con ráfagas que alcanzarán hasta 19 km/h en la tarde. Esto proporcionará una brisa suave que será muy apreciada durante las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones en O Porriño hoy, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes significará que el sol brillará intensamente, lo que es ideal para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

El ocaso se producirá a las 19:42 horas, marcando el final de un día que promete ser cálido y soleado. Con un tiempo tan favorable, es un buen momento para aprovechar el aire libre, ya sea en familia, con amigos o disfrutando de un momento de tranquilidad en la naturaleza. En resumen, O Porriño vivirá un día primaveral, ideal para disfrutar de la belleza del entorno y de la calidez del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-15T20:57:12.