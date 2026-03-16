El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de marzo

El día de hoy, 16 de marzo de 2026, O Grove se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12°C y 10°C en las primeras horas, descendiendo ligeramente a 9°C hacia la mañana. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 16°C durante la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 87% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 59% hacia la tarde. Esta disminución en la humedad, combinada con el cielo despejado, contribuirá a una sensación de confort, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en la costa. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo por la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de O Grove podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas, ideal para paseos por la playa o actividades al aire libre.

La salida del sol se producirá a las 07:45, brindando una hermosa luz matutina que iluminará el paisaje costero. Por la tarde, el ocaso se registrará a las 19:43, ofreciendo un espectáculo visual con la puesta de sol sobre el océano, que seguramente será un momento perfecto para capturar fotografías y disfrutar de la belleza natural de la región.

En resumen, el tiempo en O Grove para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Es un día ideal para salir y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-15T20:57:12.