El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de marzo

Hoy, 16 de marzo de 2026, Nigrán disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, el estado del cielo se mantendrá en su mayoría despejado, con algunas horas de poco nuboso en la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 17 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 17 grados.

La mañana comenzará fresca, con temperaturas que rondarán los 6 grados a las 07:00, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. A las 12:00, la temperatura alcanzará los 14 grados, y para las 15:00, se espera que llegue a su máxima de 17 grados. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 15 grados a las 18:00 y bajando a 11 grados hacia las 21:00.

La humedad relativa será bastante variable a lo largo del día, comenzando en un 81% por la mañana y disminuyendo a un 58% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente durante las primeras horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 19 km/h alrededor de las 14:00. Este viento suave y constante contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que es un día ideal para actividades al aire libre, ya sea para pasear por la playa, hacer senderismo o disfrutar de un picnic en uno de los hermosos parques de Nigrán.

Con el orto a las 07:45 y el ocaso a las 19:43, los habitantes y visitantes de Nigrán podrán disfrutar de un día largo y soleado, perfecto para aprovechar al máximo la luz natural. En resumen, el tiempo de hoy promete ser agradable y propicio para disfrutar de la belleza natural de la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-15T20:57:12.