El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de marzo

El día de hoy, 16 de marzo de 2026, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados. Este aumento de temperatura será notable en comparación con las horas más frescas de la mañana, donde se registrarán mínimas de 5 grados.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 53% por la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría generar una ligera brisa fresca. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo por la tarde y la noche.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes de Mos podrán realizar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y del entorno natural de la zona.

El orto se producirá a las 07:44, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 19:42, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. En resumen, el tiempo en Mos para hoy será ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-15T20:57:12.