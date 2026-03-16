El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de marzo

Hoy, 16 de marzo de 2026, Moraña se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes dispersas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente agradable y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, comenzando en un 88% y disminuyendo gradualmente a medida que el sol calienta el ambiente, llegando a un 46% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas de mayor temperatura.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 23 km/h, pero se irán suavizando a lo largo del día. Esto significa que, aunque el viento será perceptible, no se anticipan condiciones adversas.

No se prevén precipitaciones en Moraña hoy, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que garantiza un día seco y soleado. Esto es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 19 grados a las 17:00 horas. La noche caerá con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:42. Las temperaturas nocturnas se situarán en torno a los 11 grados, lo que sugiere que será una noche fresca, pero no excesivamente fría.

En resumen, Moraña disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones y el viento moderado contribuirán a un ambiente agradable, haciendo de este un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-15T20:57:12.