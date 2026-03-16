El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de marzo

El día de hoy, 16 de marzo de 2026, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 6 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 7 grados a las 08:00 horas.

La humedad relativa será alta durante la madrugada, con valores que rondarán el 94% al inicio del día, pero comenzará a disminuir gradualmente. Para las horas centrales de la jornada, la humedad se situará en torno al 57%, lo que contribuirá a una sensación de confort a medida que las temperaturas se eleven. Al mediodía, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 23 grados , lo que hará de este un día ideal para actividades al aire libre.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades de hasta 6 km/h, que irán disminuyendo a lo largo del día. A medida que avance la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el sur, con velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h, lo que aportará una brisa suave y agradable.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para paseos, deportes o simplemente relajarse en un entorno natural.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados a las 18:00 horas. La noche se presentará con cielos despejados y temperaturas que rondarán los 12 grados hacia las 22:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una velada tranquila y agradable.

En resumen, Mondariz disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para aprovechar al máximo el aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-15T20:57:12.