El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de marzo

Hoy, 16 de marzo de 2026, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la tarde, el estado del cielo se mantendrá en su mayoría despejado, con solo algunas nubes dispersas en las primeras horas del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 6 grados, lo que podría requerir una chaqueta ligera para quienes salgan temprano.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando el 100% en la madrugada. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 70% por la tarde. Esto puede hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco, a pesar de las temperaturas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que el día avance, el viento se suavizará, lo que contribuirá a un ambiente más agradable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por la costa o reuniones familiares en parques.

El amanecer se producirá a las 07:44, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso será a las 19:42, ofreciendo una larga jornada de luz natural. Este clima primaveral anticipado es perfecto para disfrutar de la belleza natural de Moaña, con sus paisajes costeros y montañas que invitan a ser explorados.

En resumen, el día de hoy en Moaña se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha esta oportunidad para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-15T20:57:12.