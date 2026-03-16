El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de marzo

El día de hoy, 16 de marzo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Meis, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 10 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 7 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir de las 10 de la mañana, la temperatura comenzará a aumentar gradualmente, alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 49% y el 84% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de calidez moderada, especialmente en las horas centrales.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades de hasta 15 km/h, que irán disminuyendo a lo largo del día. Hacia la tarde, se espera que el viento cambie de dirección, soplando del oeste y del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco, especialmente al caer la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se esperan interrupciones en las actividades al aire libre, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas.

El amanecer se producirá a las 07:44, y el ocaso será a las 19:42, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia hacen de este un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para salir y disfrutar del entorno, ya sea en familia, con amigos o en solitario. Con un tiempo tan favorable, es recomendable aprovechar al máximo las horas de luz y calor que nos ofrece este día de marzo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-15T20:57:12.