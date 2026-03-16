El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de marzo

Hoy, 16 de marzo de 2026, Meaño disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con una ligera variación en la temperatura a lo largo de las horas.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 10 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 18 grados en la tarde, antes de descender nuevamente a 11 grados hacia la noche. Esta oscilación térmica sugiere un ambiente fresco por la mañana, ideal para actividades al aire libre, y más cálido durante las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 86% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 55% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca por la mañana, pero se tornará más agradable a medida que la humedad disminuya.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 26 km/h. Este viento ligero a moderado contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más frías del día.

No se anticipa precipitación, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que los residentes de Meaño pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes y la claridad del cielo permitirán disfrutar de un día soleado, ideal para paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento ligero que hará que el día sea perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre. Con un ambiente fresco por la mañana y más cálido por la tarde, es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-15T20:57:12.