El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de marzo

Hoy, 16 de marzo de 2026, Marín disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y los 20 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados, descendiendo a 6 grados en las primeras horas, pero a medida que avance el día, se alcanzarán máximas de hasta 20 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 90% a las 6 de la mañana, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad disminuirá gradualmente, estabilizándose en torno al 49% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán rachas de hasta 11 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se espera que la velocidad del viento alcance los 17 km/h. Esto proporcionará una brisa fresca, especialmente en las horas más cálidas, lo que puede ser un alivio para quienes disfruten de actividades al aire libre.

No se anticipa precipitación en ninguna parte del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado.

Los periodos de mayor temperatura se concentrarán entre las 13:00 y las 15:00 horas, donde se espera que el termómetro alcance su punto máximo. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, llegando a los 14 grados hacia las 20:00 horas.

En resumen, Marín disfrutará de un día ideal para actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un momento perfecto para pasear por la costa, disfrutar de un café en una terraza o simplemente aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frescas de la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-15T20:57:12.