El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de marzo

El día de hoy, 16 de marzo de 2026, Lalín se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados, con una ligera tendencia a aumentar conforme avance el día. A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance un máximo de 19 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa será bastante alta en las primeras horas, alcanzando el 91% al amanecer, pero disminuirá gradualmente a medida que el sol calienta la atmósfera, estabilizándose en torno al 65% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día comenzará fresco y algo húmedo, las condiciones mejorarán notablemente, favoreciendo actividades al exterior.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del este, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. Durante la mañana, el viento será más ligero, pero se intensificará ligeramente por la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 19 km/h. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Lalín pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 19:40, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Lalín para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-15T20:57:12.