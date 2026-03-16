El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de marzo

El día de hoy, 16 de marzo de 2026, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales. Este incremento en la temperatura, combinado con la ausencia de nubosidad significativa, hará que el tiempo sea propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 35 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día, pero también es importante tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los espacios naturales que A Guarda ofrece.

En resumen, el tiempo de hoy en A Guarda se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas agradables y un viento moderado. La combinación de estos factores promete un día espléndido, perfecto para disfrutar de la belleza del entorno y de las actividades al aire libre. Recuerde mantenerse hidratado y protegerse del sol si planea estar fuera durante las horas más cálidas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-15T20:57:12.