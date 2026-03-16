El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de marzo

El día de hoy, 16 de marzo de 2026, Gondomar se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a la 1:00 AM y bajando hasta los 8 grados a las 2:00 AM.

Durante la mañana, la temperatura se mantendrá fresca, con valores que oscilarán entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 79% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el sol se eleve en el cielo, se espera que la temperatura comience a aumentar, alcanzando los 10 grados a las 10:00 AM y subiendo hasta los 12 grados al mediodía.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. A mediodía, se prevé que la velocidad del viento alcance los 11 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas en ascenso. A lo largo de la tarde, el viento se mantendrá en torno a los 8 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 12 km/h hacia el final de la jornada.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en Gondomar durante el día. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La tarde se presentará cálida, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 19 grados alrededor de las 3:00 PM, antes de comenzar a descender nuevamente hacia la noche.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 19:43, las temperaturas comenzarán a bajar, llegando a los 14 grados a las 7:00 PM y descendiendo a 12 grados hacia las 10:00 PM. La noche se mantendrá despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Gondomar, con un tiempo agradable y sin riesgo de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-15T20:57:12.