El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de marzo

Hoy, 16 de marzo de 2026, A Estrada se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo estará cubierto, pero a partir de las 4 de la mañana, se espera que las nubes den paso a un tiempo más despejado que dominará el resto del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 92% y disminuyendo gradualmente a medida que avanza el día, alcanzando un 43% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente soleado, la sensación de frescura persistirá en las primeras horas, especialmente con temperaturas que rondarán los 9 grados al amanecer.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el noreste con velocidades que variarán entre 4 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. A partir de la tarde, se espera que el viento cambie de dirección hacia el sur, alcanzando velocidades de hasta 11 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de A Estrada podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el predominio del sol hacen de este un día ideal para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:41. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final de la jornada.

En resumen, A Estrada disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento suave que hará que la temperatura se sienta agradable. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables promete un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y el entorno local.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-15T20:57:12.