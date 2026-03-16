El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de marzo

Hoy, 16 de marzo de 2026, Cuntis se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. La temperatura se mantendrá bastante fresca, comenzando en torno a los 10 grados durante la madrugada y descendiendo a 6 grados en las horas más frías. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, rondando el 88-90%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, especialmente en las horas centrales, donde se espera que baje a un 46-50%. Esto contribuirá a que la tarde se sienta más cálida y cómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 23 km/h, pero se irán suavizando a lo largo del día. Esto significa que, aunque habrá algo de brisa, no se anticipan condiciones ventosas que puedan afectar las actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que indica que el cielo se mantendrá mayormente despejado y sin nubes significativas que puedan interrumpir el sol. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de un paseo por el campo o simplemente relajarse en un parque local.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:42, seguido de un cielo estrellado que será perfecto para observar las constelaciones.

En resumen, el día de hoy en Cuntis se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-15T20:57:12.