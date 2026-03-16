El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de marzo

Hoy, 16 de marzo de 2026, Catoira se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo cubierto en las primeras horas, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a un tiempo mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé que el termómetro marque alrededor de 22 grados.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 91% a las 00:00, pero disminuirá gradualmente a medida que avance el día, situándose en torno al 42% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día comenzará fresco y húmedo, las condiciones mejorarán notablemente, favoreciendo actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 32 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más tempranas del día.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo de la jornada. Esto es una buena noticia para los habitantes de Catoira, que podrán disfrutar de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

El amanecer se producirá a las 07:44, y el ocaso será a las 19:42, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, lo que permitirá que la gente disfrute de la tarde sin el frío habitual de esta época del año.

En resumen, el tiempo en Catoira para hoy es favorable, con un cielo que se despejará a lo largo del día, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-15T20:57:12.