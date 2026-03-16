El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de marzo

Hoy, 16 de marzo de 2026, A Cañiza disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la jornada. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, con un estado del cielo que se mantendrá en su mayoría despejado, salvo por algunas nubes poco significativas en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 19 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 5 grados, pero a medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde. Este ascenso térmico será especialmente notable entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque los valores más altos.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 85% en la madrugada y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 46% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de frescura persistirá, especialmente en las primeras horas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del este y noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 21 km/h. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando una sensación de frescura que complementará el tiempo primaveral.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto permitirá que los habitantes de A Cañiza realicen actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El amanecer se producirá a las 07:43 y el ocaso será a las 19:40, lo que significa que los días comienzan a alargarse, ofreciendo más horas de luz para disfrutar del entorno natural. En resumen, hoy será un día ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo que A Cañiza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-15T20:57:12.