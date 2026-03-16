El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de marzo

Hoy, 16 de marzo de 2026, Cangas disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que promete un ambiente agradable para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 7°C en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 18°C por la tarde, proporcionando un tiempo templado ideal para paseos y actividades recreativas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 85% al amanecer y descendiendo a un 56% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo fresca, la sensación térmica mejorará a medida que avance el día, haciendo que las temperaturas se sientan más agradables.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 29 km/h, pero se espera que disminuyan a lo largo del día, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo y cómodo.

No se prevén precipitaciones en Cangas hoy, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como caminatas, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

El orto se producirá a las 07:45, brindando a los habitantes la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 19:42, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural.

En resumen, el día de hoy en Cangas se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Es un momento perfecto para salir, explorar y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer en esta hermosa localidad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-15T20:57:12.