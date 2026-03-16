El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de marzo

El día de hoy, 16 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados a media tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 83% y disminuyendo gradualmente hasta un 57% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura se sienta más cálida, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 11 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 17 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas de la mañana y al final de la tarde. A lo largo del día, el viento irá disminuyendo en intensidad, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo.

No se esperan precipitaciones en Cambados, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre. Los residentes y visitantes podrán disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los espacios abiertos sin preocuparse por la lluvia.

El orto se producirá a las 07:45, brindando una hermosa luz matutina que irá aumentando a medida que avanza el día. Por la tarde, el ocaso se dará a las 19:42, ofreciendo un espectáculo visual con los colores del atardecer, ideal para disfrutar en la costa o en los miradores de la zona.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día propicio para salir y disfrutar de la belleza natural de la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-15T20:57:12.