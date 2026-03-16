El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de marzo

Hoy, 16 de marzo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un día agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 10 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se estabiliza en torno a los 10 grados, ofreciendo un ambiente fresco pero cómodo.

A lo largo del día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en la tarde, llegando a los 22 grados a las 15:00 horas. Este aumento en la temperatura será acompañado por un cielo despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados a las 16:00 y bajando a 18 grados hacia las 17:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 83% a las 00:00 y disminuyendo gradualmente a un 68% hacia el final del día. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 21 km/h a la 01:00. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más tranquila y placentera.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Caldas de Reis pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y vientos suaves hace de este un día perfecto para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de la belleza natural de la zona.

En resumen, el tiempo en Caldas de Reis para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-15T20:57:12.