El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de marzo

Hoy, 16 de marzo de 2026, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada y a lo largo de la mañana, se espera que el cielo permanezca sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 11 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y aumentando gradualmente a medida que avanza la jornada.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 89%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más agradable. Durante la tarde, se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 18 grados , lo que hará que el tiempo sea perfecto para pasear por la costa o disfrutar de un café en una terraza.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a lo largo del día. Esto significa que, aunque el viento será perceptible, no se espera que cause incomodidades significativas. Las ráfagas más intensas se darán en la mañana, alcanzando hasta 25 km/h, pero se calmarán hacia la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Bueu pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como caminatas, paseos en bicicleta o simplemente disfrutar de la belleza natural de la zona.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 19:42. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre en Bueu, con un tiempo agradable y sin preocupaciones por la lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-15T20:57:12.