El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de marzo

El día de hoy, 16 de marzo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Barro. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 21 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco de 10 grados en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 21 grados.

La humedad relativa será bastante alta, comenzando en un 81% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 48% en las horas más cálidas del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las primeras horas, pero a medida que avance el día, el calor se sentirá más intenso. A pesar de la alta humedad, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el norte y el noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 18 km/h. Este viento ligero a moderado contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer.

A medida que el día avance, el sol se elevará en el horizonte a las 07:44 y se ocultará a las 19:42, brindando un total de más de 11 horas de luz solar. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá estable y sin interrupciones por lluvias. Las condiciones son perfectas para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

En resumen, Barro disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y aprovechar el buen tiempo, ya que las condiciones climáticas son favorables para cualquier actividad al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-15T20:57:12.