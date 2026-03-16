El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de marzo

Hoy, 16 de marzo de 2026, Baiona disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 15 grados , comenzando con un fresco de 11 grados a primera hora de la mañana y alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, la temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados, proporcionando un ambiente agradable.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 76% por la mañana y disminuyendo a un 58% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y cómoda. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

El viento soplará predominantemente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y los 10 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 6 km/h, aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando picos de 11 km/h en la tarde. Este viento suave será refrescante, pero no lo suficientemente fuerte como para causar molestias, lo que contribuirá a la sensación general de bienestar.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 19:43, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 12 grados. La puesta de sol será un espectáculo visual, con cielos despejados que permitirán disfrutar de un atardecer espectacular.

En resumen, Baiona se prepara para un día de clima primaveral, ideal para paseos por la playa, excursiones en la naturaleza o simplemente disfrutar de un café al aire libre. Con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave, será un día perfecto para disfrutar de todo lo que esta hermosa localidad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-15T20:57:12.