El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de marzo

El día de hoy, 16 de marzo de 2026, As Neves se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 5 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 11 grados a las 10:00 horas.

La humedad relativa será alta durante la mañana, con valores que oscilarán entre el 97% y el 100%, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el sol se eleva en el cielo, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 70% hacia la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 13 y 20 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 39 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Sin embargo, a medida que el día avanza, la intensidad del viento disminuirá, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo en la tarde.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitaciones. Esto significa que los habitantes de As Neves podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá apreciar el paisaje y disfrutar de un día soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 23 grados a las 16:00 horas. Sin embargo, conforme se aproxime la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados a las 22:00 horas. El ocaso se producirá a las 19:41, marcando el final de un día que promete ser agradable y soleado.

En resumen, hoy en As Neves se prevé un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-15T20:57:12.