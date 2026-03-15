El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

Hoy, 15 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, oscilando entre el 68% y el 78%. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, pero se espera que el tiempo sea agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que variarán entre 9 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría aportar una brisa refrescante, ideal para paseos junto al mar o en el campo. Sin embargo, no se anticipan rachas que puedan causar molestias significativas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para los habitantes y visitantes de Vilanova de Arousa, que podrán disfrutar de un día soleado sin la preocupación de un cambio repentino en el tiempo. Las condiciones son perfectas para actividades al aire libre, como paseos por la playa, excursiones en la naturaleza o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes poco nubosas y algunas más densas hacia el final del día. Sin embargo, no se espera que esto afecte significativamente la temperatura, que se mantendrá en torno a los 15 grados por la tarde y descenderá a 13 grados al caer la noche.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se perfila como ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. La combinación de un viento suave y una humedad moderada hará que la jornada sea placentera para todos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.