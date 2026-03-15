El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

Hoy, 15 de marzo de 2026, el tiempo en Vilaboa se presenta mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 10 grados , proporcionando un inicio de jornada fresco pero cómodo. La humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 81%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando los 10 grados a media mañana. El viento soplará desde el norte a una velocidad de 2 a 3 km/h, lo que contribuirá a un ambiente tranquilo y sin grandes perturbaciones. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias durante el día, permitiendo que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes.

Durante la tarde, el cielo seguirá mayormente despejado, con temperaturas que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 17 grados . Este aumento en la temperatura será acompañado por un ligero aumento en la velocidad del viento, que podría llegar a alcanzar hasta 11 km/h. La humedad relativa comenzará a descender, lo que hará que la sensación de calor sea más agradable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados a última hora del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:41. La brisa del norte seguirá presente, aunque con una intensidad menor, lo que hará que la noche sea tranquila y propicia para actividades al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Vilaboa se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un buen momento para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza. La combinación de buen tiempo y temperaturas moderadas hará que sea un día placentero para todos los habitantes de la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.