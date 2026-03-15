El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

Hoy, 15 de marzo de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "muy nuboso" y "cubierto" en diferentes momentos del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que la temperatura llegue a los 13 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 94% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, especialmente en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de frío, a pesar de que las temperaturas se mantendrán relativamente suaves para esta época del año.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación. Sin embargo, la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana podría reducir la visibilidad, especialmente en las áreas más rurales y montañosas alrededor de Vila de Cruces. Se recomienda a los conductores que tomen precauciones adicionales al desplazarse.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 20 km/h en algunos momentos. Este viento fresco puede contribuir a una sensación térmica más baja, por lo que es aconsejable vestirse adecuadamente para evitar el frío, especialmente durante la mañana y al caer la tarde.

A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto, sin cambios significativos en las condiciones meteorológicas. La niebla podría persistir en algunas áreas, especialmente en las primeras horas, pero se disipará gradualmente. La tarde se presentará más despejada, aunque el cielo seguirá mostrando una predominancia de nubes.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas suaves y sin precipitaciones. La alta humedad y el viento del norte añadirán un toque de frescura al ambiente, por lo que es recomendable salir abrigado. La niebla matutina podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre o desplazamientos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.