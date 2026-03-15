El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

El día de hoy, 15 de marzo de 2026, en Vigo se prevé un tiempo mayormente despejado con algunas nubes dispersas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la mañana, se mantendrá esta tendencia, con un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% a primera hora y descendiendo gradualmente hasta un 63% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura se estabilizará en torno a los 14 grados durante la tarde, lo que proporcionará un ambiente más agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 33 km/h. Este viento puede ser más notable en zonas costeras, donde se recomienda tener precaución, especialmente para quienes realicen actividades náuticas o paseos por la playa.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Vigo podrán disfrutar de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:41, momento en el que el sol se ocultará en el horizonte, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Vigo para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día primaveral y disfruta de todo lo que la ciudad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.