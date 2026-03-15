El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

El día de hoy, 15 de marzo de 2026, Valga se presenta con un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, con una ligera bruma en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en algunos tramos. A medida que avance el día, se espera que las condiciones nubosas persistan, con momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 16 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 9 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 16 grados en la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día fresco, por lo que se recomienda a los habitantes de Valga vestirse adecuadamente para el tiempo.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 64% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable tener en cuenta la vestimenta adecuada para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 9 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, la bruma matutina podría hacer que algunas actividades se vean ligeramente afectadas, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el tiempo en Valga para hoy será fresco y mayormente cubierto, con temperaturas agradables pero una sensación térmica más baja debido a la humedad y el viento. Los habitantes deben estar preparados para un día sin lluvias, ideal para disfrutar de la naturaleza, siempre teniendo en cuenta las condiciones de visibilidad en las primeras horas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.