El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

El día de hoy, 15 de marzo de 2026, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a las 9:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, comenzando en un 86% y bajando gradualmente a un 77% hacia el mediodía. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura comience a aumentar, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde, alrededor de las 16:00 horas. Este aumento de temperatura, combinado con el cielo despejado, creará un ambiente propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 8 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

No se esperan precipitaciones en Tui, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a parques locales.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 20:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, llegando a un 73% al final del día. El ocaso se producirá a las 19:41, ofreciendo una hermosa puesta de sol en un cielo despejado.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a salir y aprovechar el día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.