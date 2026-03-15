El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

El día de hoy, 15 de marzo de 2026, Tomiño se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. La temperatura comenzará en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 9 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que el día progrese, se anticipa un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 91% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 60% hacia el mediodía. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, las primeras horas podrían sentirse un poco más frescas y húmedas. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la sensación de frescura se irá disipando, ofreciendo un ambiente más cálido y confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre los 8 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 40 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes de Tomiño que se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que es un buen momento para realizar actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. La salida del sol se producirá a las 07:46, mientras que el ocaso será a las 19:41, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz natural.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y participar en actividades al aire libre, aprovechando las condiciones meteorológicas favorables que se prevén.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.